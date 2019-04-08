قالت شركة رويال داتش شل للطاقة أمس الأحد إنها عينت التونسي خالد قاسم رئيسا لمجلس إدارة أعمالها في مصر وعضوا منتدبا لها هناك.

وسيبدأ قاسم، الذي يخلف جاسر حنطر، مزاولة مهامه في شهر مايو القادم.

وبدأ قاسم رحلته المهنية، مع شركة "بي جي" منذ عام 1998 حيث شغل العديد من المناصب القيادية المرموقة في كل من تونس ومصر والمملكة المتحدة ليحقق نجاحات متتالية على صعيد رفع معدلات الأداء والنمو وزيادة قيمة الأصول في قطاع البترول والغاز.

وتم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة شل تونس للتنقيب واستكشاف البترول والغاز المحدودة في شهر مايو 2016 بعد دمج شركة شل العالمية مع شركة "بي جي" في نفس العام.

المصدر: وكالات