النفط يهبط بفعل مخاوف جيوسياسية

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية في ليبيا، العضو في "أوبك"، ويتخوف الخبراء من أن ذلك سيضغط على السعودية لزيادة إنتاجها.

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وبحلول الساعة 08:56 بتوقيت غرينيتش، تراجعت عقود خام "برنت" القياسي بواقع 16 سنتا إلى 69.24 دولار للبرميل، بعد أن لامست 70.03 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر.

فيما هبط الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع أربعة سنتات إلى 62.06 دولار، بعد أن بلغ الأربعاء أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر.

ورغم انخفاض الخامين خلال تداولات اليوم، إلا أنهما يتجهان صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني والخامس على التوالي.

وعلى خلفية تصاعد حدة التوتر في ليبيا، يتخوف متعاملون في الأسواق من أن يؤثر ذلك على إمدادات النفط. وقال مصرف "كومرتس بنك" في مذكرة إن "أي تعطيلات محتملة لإنتاج النفط في ليبيا ستزيد بشكل ملحوظ الضغط على السعودية لتعزيز إمدادات النفط مجددا، مثلما فعلت في الخريف".

ويأتي ذلك في وقت تقوم فيه منظمة "أوبك" ومجموعة من المنتجين المستقلين بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا منذ مطلع العام الجاري لدعم أسعار النفط.

المصدر: "رويترز"