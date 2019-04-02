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البنك الدولي يتوقع تعافي الاقتصاد اليمني

مال وأعمال

البنك الدولي يتوقع تعافي الاقتصاد اليمني
Reuters
البنك الدولي يتوقع تعافي الاقتصاد اليمني
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يتوقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد اليمن تعافيا ملحوظا في السنوات القادمة، مرجحا نموه عام 2021 بأكثر من 8%، ما يثير علامات التعجب والاستفهام.

فرغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها اليمن، يتوقع البنك الدولي بدء تعافي اقتصاده اعتبارا من العام الجاري، ليحقق في 2021 نموا نسبته 8.5%، مسجلا بذلك أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقول تقرير البنك الدولي، إن الاقتصاد اليمني سينمو خلال العام الجاري بنسبة 2.1%، وفي العام القادم 10%، فيما اللافت أن هذا النمو الإيجابي المنتظر والمرتفع جدا يسبقه في 2018 انكماش نسبته 2.7%.

ويربط البنك توقعات الانتعاش السريع، باحتواء أعمال العنف رغم استمرار المخاطر في هذا البلد، الذي يشهد أعلى معدلات الفقر في الوقت الراهن.

البنك الدولي
جدول يظهر معدلات النمو لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كذلك توقع البنك مستقبلا مشرقا للاقتصاد العراقي، وأشار إلى نمو نسبته 8.1% في 2020، وبنسبة 2.3% في 2021، وذلك بعد الاتفاق على إعادة إعمار العراق، الذي خاض حربا شرسة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي الخليج، يتوقع البنك أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2% في 2020، و2.7% في 2021، وأرجع ذلك إلى الإصلاحات التي قامت بها دول مجلس التعاون لتقليل اعتمادها على عوائد النفط.

وأضاف، أن إيران ستشهد انكماشا حادا في 2019 بسبب تراجع صادرات النفط نتيجة العقوبات الأمريكية، حيث سيتراجع اقتصادها بنسبة 3.8%، على أن يتعافى في 2020 لينمو بنسبة 0.9%.

كما حذر التقرير من التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان بسبب أعباء الدين، لكنه أشار إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة سيؤدي إلى تعزيز معنويات المستثمرين، ويحفز الاقتصاد اللبناني.

المصدر: RT

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