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قفزة كبيرة للبيتكوين

مال وأعمال

قفزة كبيرة للبيتكوين
Reuters
قفزة كبيرة للبيتكوين
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لامست عملة البيتكوين الخمسة آلاف دولار لفترة وجيزة الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر، تزامنا مع ارتفاع العملات المشفرة الأخرى.

وفي بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورغ، زادت بيتكوين بما يصل إلى 20 بالمئة في المعاملات الآسيوية لتلامس الخمسة آلاف دولار، قبل أن تستقر عند 4730 دولارا بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش، في أكبر مكاسبها ليوم واحد منذ أبريل 2018.

تداول عملة البيتكوين خلال تعاملات الثلاثاء 2 أبريل

وعلى صعيد العملات المشفرة الكبيرة الأخرى، صعدت أسعار عملة "إيثر" المتداولة على منصة إيثريوم، وعملة "إكس آر بي".

المصدر: "رويترز"

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