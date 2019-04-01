وزير الطاقة الإيراني يبحث في موسكو سبل ضمان استقرار سوق الطاقة العالمية

كشف وزير الطاقة الإيراني بيجن زنغنه، عن أن مباحثاته في موسكو اليوم مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك تناولت أسواق النفط، والتعاون بين البلدين بما يضمن استقرار سوق الطاقة العالمية.

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وقال زنغنة للصحفيين عقب اللقاء: "بحثنا بشكل مفصل الوضع في أسواق النفط، وتوصلنا إلى أن الولايات المتحدة وعبر إجراءاتها غير القانونية هي من يقف وراء تقلبات الأسعار، وما يكتبه ترامب عبر حسابه في تويتر حول ضرورة قيام أوبك برفع منسوب إنتاجها لضمان الاستقرار غير صحيح، فتدخل واشنطن المستمر بأسعار الذهب الأسود هو ما يحول دون توازنها واستقرارها".

وأضاف: "كذلك تطرقنا إلى العقوبات، فقيود واشنطن الموجهة ضد إيران وفنزويلا وروسيا، من الممكن أن تؤدي إلى عدم استقرار الأسواق في نهاية المطاف".

كما أعرب الوزير عن أمله بأن تكون المبادرة المالية المقترحة من قبل الدول الأوروبية للالتفاف على عقوبات واشنطن، ناجعة وفاعلة.

وأشار إلى أن العلاقات بين موسكو وطهران تستوجب بقاء وزراتي طاقة البلدين على اتصال مستمر، ولا سيما في ظل الوضع الحساس الذي تمر به أسواق النفط العالمية.

من جهته قال وزير الطاقة الروسي، إن العلاقات الثنائية في تطور مستمر وهناك تعاون وتنسيق بين الجانبين في العديد من المجالات في طليعتها الطاقة.

وأضاف أن الرئيسين الروسي والإيراني على اتصال مستمر، وخلال آخر قمة في سوتشي تطرقا إلى قائمة من القضايا ذات الأهمية المشتركة بينها توسيع التعاون الثنائي، في إطار اللجنة الحكومية المشتركة، التي ستنعقد في الـ15 في يناير القادم.

المصدر: RT