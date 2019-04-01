روسيا تدعم منتجيها الزراعيين بإجراء جديد

ضاعفت روسيا اعتبارا من اليوم ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من المنتجات المستوردة، في خطوة يرى الخبراء أنها ستعطي المنتجين المحليين ميزة تنافسية.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، أن السلطات زادت ضريبة القيمة المضافة من 10% إلى 20% على مستوردات البلاد من المواشي والدواجن والبيض، على أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.

كما خفضت الحكومة الروسية ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 10% على قائمة سلع الأطفال.

ويؤكد ليونيد خولود الاقتصادي والمحلل المختص بالسوق الزراعية، إن قرار مضاعفة الضريبة سيعطي حافزا للمنتجين المحليين لزيادة إنتاجهم، مستفيدين من هذه الميزة التنافسية.

‫المصدر: "روسيسكايا غازيتا"