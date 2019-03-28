هبوط حاد لليرة التركية

تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس بشكل حاد وسط مخاوف من تكرار أزمة العام الماضي، ويتزامن ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في تركيا.

وجرى تداول العملة التركية بحلول الساعة 10:28 بتوقيت موسكو، عند 5.5779 ليرة للدولار، بانخفاض نسبته 4.67% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الأسواق المالية في تركيا شهدت تقلبات منذ الجمعة الماضي، بعد صدور مؤشرات على أن احتياطيات البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية تتقلص، ما يدل على أن السلطات تعمل على دعم الليرة.

Bloomberg

وأضافت، أن مخاوف المستثمرين خلال الأيام الأخيرة ازدادت مع قيام السلطات بمنع المستثمرين من بيع العملة التركية.

من جهتها أوردت صحيفة "ديلي صباح" أنه من المقرر أن يعلن المركزي التركي عن حجم احتياطاته في وقت لاحق اليوم.

وأشارت، إلى أن المركزي التركي قرر اليوم رفع الحد الأقصى لمبيعات مبادلة الليرة إلى 30% من 20% لمعاملات المقايضة، في خطوة تهدف إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، إذ يستخدم البنك سوق تبادل العملة لزيادة الكفاءة في إدارة سيولة العملات الأجنبية.

يذكر أن العملة التركية هبطت الجمعة مسجلة أسوأ أداء منذ أغسطس الماضي، وسط مخاوف من تكرار الهبوط الحاد الذي شهدته العملة منتصف العام الماضي، نتيجة خلاف سياسي كان قد نشب بين أنقرة وواشنطن على خلفية القس برانسون.

‫المصدر: وكالات