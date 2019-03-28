ذكرت "بلومبرغ"، أن أسهم شركات طاقة، منها إسرائيلية، ارتفعت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد الكشف عن مفاوضات أجرتها في مصر لزيادة كميات الغاز التي تعتزم بيعها لهذا البلد العربي.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك" الإسرائيلية، يوسى أبو، خلال مؤتمر لمستثمري الشركة جرى في تل أبيب في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن المديرين التنفيذيين في الشركة زاروا القاهرة خلال الأسابيع الأخيرة، لمناقشة كيفية زيادة كميات التصدير لمصر.

ووفقا له فإن "ديليك" تبحث مع شريكتيها الأمريكية "نوبل إنرغي" والإسرائيلية "راتيو أويل"، سبل زيادة القدرة الإنتاجية لحقل ليفياثيان لتلبية الارتفاع المتوقع في الطلب على الغاز بمصر.

وقال، إن "إمكانيات السوق المصرية لا نهاية لها. سنجيب عن الكثير من الأسئلة خلال الأشهر المقبلة بمجرد أن نبدأ في ضخ الغاز عبر أنابيب شركة غاز شرق المتوسط".

وأضاف أبو، أن الشركات العاملة في تطوير الحقل خصصت 25 مليون دولار لدراسة أفضل السبل لزيادة إنتاجية الحقل، حتى تتمكن من زيادة صادراتها إلى مصر بنحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأعلنت شركتا "ديليك" للحفر و"نوبل إنرغي"، في فبراير 2018، عن توقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي، إلى شركات مصرية خاصة بقيمة 15 مليار دولار، وذلك من حقلي تمار وليفاثيان، بغرض إعادة تصديرها إلى دول أخرى.

والاتفاقية الموقعة مع شركة "دولفينوس" المصرية مدتها 10 سنوات، وتشمل بيع كمية إجمالية 64 مليار متر مكعب، وسيتم ضخها عبر أنابيب شركة غاز شرق المتوسط.

وذكرت "بلومبرغ"، أن أسهم الشركات الثلاث صعدت بنحو ملحوظ بعد الكشف عن المفاوضات، وقالت الوكالة، إن سهم "ديليك" أغلق تعاملات الثلاثاء على ارتفاع نسبته 4.5%، فيما قفز سهم "راتيو أويل" بنسبة 4.7%، كذلك صعد سهم "نوبل إنرغي" بنسبة 3.7%.

‫المصدر: "بلومبرغ"