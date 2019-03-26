رسميا.. "أوبر" تستحوذ على "كریم"

أعلنت شركة "كریم"، لخدمات حجز سيارات الأجرة، الثلاثاء، عن توصلها لاتفاق مع "أوبر" تستحوذ بموجبه منافستها الأمريكية "أوبر" عليها مقابل 3.1 مليار دولار.

ووفقا للاتفاق ستصبح "كریم" مملوكة بالكامل لـ "أوبر"، الرائدة عالميا في قطاع حجز وطلب سيارات الأجرة، لكن "كریم"، التي تتخذ من دبي مقرا لها، ستعمل بشكل مستقل مع علامتها التجارية وخدماتها، حيث ستحتفظ على تطبيقها وعلامتها التجارية.

اليوم، سنبدأ المرحلة الثانية من قصتنا. يسعدنا أن نعلن عن التعاون بين كل من شركتي كريم وأوبر لخدمة المنطقة بشكل أفضل!



ستعمل شركة كريم بشكل مستقل حتى يتمكن عملاؤنا من الاستمتاع بالتطبيق والخدمات التي يحبونها.



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وبموجب الصفقة ستقوم الشركة الأمريكية بدفع 1.4 مليار دولار نقدا لمالكي "كريم"، و1.7 مليار دولار على شكل سندات مالية قابل للتحويل.

وبدأت "كریم"، التي أسست في 2012، في دبي كشركة تكنولوجیة صغیرة تعتمد على تطبیق إلكتروني لحجز سیارات الأجرة الخاصة وخدمات التنقل الشخصي.

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وبعد مرور 7 أعوام توسعت أنشطتها لتشمل دول الخليج ومصر وباكستان، وتنشط الشركة في نحو 100 مدینة عربیة وآسیویة.

المصدر: وكالات