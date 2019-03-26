أعلنت شركة "المملكة القابضة⁩"، الذراع الاستثماري للأمير السعودي الوليد بن طلال، عن دعمها لصفقة استحواذ "أوبر تكنولوجيز" على منافستها في الشرق الأوسط "كريم نتوركس".

وقالت "المملكة القابضة⁩" في تغريدة نشرتها على صفحتها في "تويتر" الثلاثاء، إنها تدعم الصفقة التي تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار.

شركة المملكة القابضة⁩ تدعم الصفقة بين شركتي ⁦@Uber⁩ و @Careem⁩ بقيمة ٣,١ مليار دولار



KHC supports the deal between @uber & @Careem, valued at USD 3,1 billion https://t.co/C4L1oiqYTc — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) ٢٦ مارس ٢٠١٩

وتملك "المملكة القابضة⁩"، إلى جانب شركات سعودية أخرى، حصة في "كريم نتوركس". ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فإن تفاصيل الصفقة سيتم الكشف عنها خلال الأسبوع الجاري.

وأوردت الوكالة الاثنين، أن "المملكة القابضة⁩" تملك حصة في كريم تبلغ نسبتها 7%، فيما تبلغ حصة شركة الاتصالات "السعودية" 10%، أما حصة مجموعة "الطيار للسفر القابضة" فتبلغ 14.7%.

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وتنشط "كريم" في 100 مدينة بمنطقة الشرق الأوسط، وتضم الشركة المتخصصة في تقديم خدمات التوصيل أكثر من مليون سائق.

يشار إلى أن الأمير السعودي الوليد بن طلال يترأس مجلس إدارة "المملكة القابضة⁩"، ولدى الشركة استثمارات متعددة، فبالإضافة للاستثمار في شركة "كريم"، لديها استثمارات في فنادق عالمية.

المصدر: وكالات