مصر تستهلك أكثر من 3 ملايين طن من السكر سنويا

كشفت وزارة التموين المصرية عن الكمية الكبيرة من مادة السكر التي يستهلكها المصريون سنويا.

وقالت وزارة التموين إن المصريين يستهلكون ما بين 3.2 و3.3 مليون طن من السكر سنويا.

وأشارت الوزارة إلى أن مصر تنتج نحو 2.2 مليون طن من سكر البنجر والقصب في العام.

وصرح وزير التموين علي المصيلحي خلال احتفال بتوسعة شركة الدلتا للسكر في كفر الشيخ شمالي مصر، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف وزارة التموين بتطوير شركات السكر في البلاد من أجل معالجة الفجوة القائمة بين الإنتاج والاستهلاك، بحسبما أفاد بيان للوزارة.

وأفاد المصيلحي بأن مصر من أكثر الدول استهلاكا للسكر، مضيفا أن مصنعا جديدا للسكر في محافظة الشرقية بدأ الإنتاج بطاقة أولية تبلغ 200 ألف طن سنويا، وسينشأ مصنع آخر.

المصدر: رويترز