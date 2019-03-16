باحثة أمريكية: روسيا انتصرت في حرب العقوبات

اعتبرت البروفيسورة جودي تويغ أستاذة العلوم السياسية في جامعة فرجينيا الأمريكية، أن روسيا قد انتصرت في حرب العقوبات لأن قيود الغرب عليها عادت عليها بالنفع الاقتصادي.

وفي مقالتها في مجلة National Interest، أشارت إلى أن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كان ينبغي أن تعاقب موسكو على "ممارساتها العدوانية" ضد أوكرانيا، ولكن أصبح من الواضح الآن أن لهذه القيود تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد الروسي.

وأكدت أن القطاع الزراعي الروسي خرج بفضل العقوبات الغربية من حالة الركود التي كان فيها، وانتعش.

إقرأ المزيد

وقالت: "وفرت العقوبات لروسيا إمكانية بعث صناعة المواد الغذائية التي كانت مشلولة وفجأة انتبه لهذا التطور العديد من المستثمرين، الذين لم يبدوا أي اهتمام من قبل بالزراعة الروسية".

المصدر: iz.ru