رجل الأعمال الروسي ديريباسكا يقاضي الخزانة الأمريكية

رفع رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة الأمريكية، طالب فيها برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.

وجاء في الدعوى أن ديريباسكا "أصبح ضحية للصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة وردودها على التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية".

واعتبر ديريباسكا العقوبات المفروضة عليه "غير مبررة وتعسفية وغير قانونية"، مشيرا إلى أنها تسببت بخسارته 7.5 مليار دولار.

وفرضت الولايات المتحدة في أبريل عام 2018 عقوبات على شركات ومؤسسات روسية والعديد من رجال الأعمال والمسؤولين الروس، الذين اتهمتهم بالضلوع في ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

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وطالت العقوبات أوليغ ديريباسكا وبعض الشركات التي كان يديرها أو يمتلك حصصا فيها. ورفعت الخزانة الأمريكية عقوباتها عن شركات "روسال" و"En+" و"يورو سيب إينيرغو" في يناير الماضي بعد تقليص حصص ديريباسكا في تلك الشركات أو تخليه عن السيطرة عليها، لكن العقوبات ضد أوليغ ديريباسكا نفسه لا تزال سارية.

المصدر: وكالات