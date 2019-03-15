السعودية تكشف عن التعاملات المعفية من ضريبة القيمة المضافة
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية الحالات التي لا تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة، كما كشفت عن تعديلات تنظيمية جديدة لتحسين الكفاءة في جمع الزكاة.
وكتبت الهيئة على "تويتر"، أن السحب والإيداع البنكي والمبالغ المقترضة من البنوك لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وإنما تطبق الضريبة على رسوم الخدمة فقط.
متى ماتدفع ضريبة؟#ماعليها_ضريبة#اليوم_العالمي_لحقوق_المستهلكpic.twitter.com/mWNBPJVMgb— الهيئة العامة للزكاة والدخل (@gazt_ksa) March 15, 2019
وفي ما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل، أشارت الهيئة إلى أن الدولة ستتحمل الزكاة وضريبة الدخل على أدوات الدين، التي تصدرها الحكومة لتشجيع سوق الديون المحلية.
وأبرز التعديلات في اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة: pic.twitter.com/erRnX53A7J— الهيئة العامة للزكاة والدخل (@gazt_ksa) March 14, 2019
المصدر: وكالات