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السعودية تكشف عن التعاملات المعفية من ضريبة القيمة المضافة

مال وأعمال

السعودية تكشف عن التعاملات المعفية من ضريبة القيمة المضافة
Reuters
السعودية تكشف عن التعاملات المعفية من ضريبة القيمة المضافة
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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية الحالات التي لا تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة، كما كشفت عن تعديلات تنظيمية جديدة لتحسين الكفاءة في جمع الزكاة.

وكتبت الهيئة على "تويتر"، أن السحب والإيداع البنكي والمبالغ المقترضة من البنوك لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وإنما تطبق الضريبة على رسوم الخدمة فقط.

وفي ما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل، أشارت الهيئة إلى أن الدولة ستتحمل الزكاة وضريبة الدخل على أدوات الدين، التي تصدرها الحكومة لتشجيع سوق الديون المحلية.

المصدر: وكالات

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