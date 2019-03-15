الإنشاءات الروسية تنجز 50% من سكة ربط القرم بروسيا

أنجزت شركات الإنشاءات المكلفة بربط شبه جزيرة القرم بروسيا، نصف السكة الحديدية عبر جسر القرم الذي دشنه الرئيس الروسي لربط القرم بروسيا فوق مضيق كيرتش بين البحرين الأسود وآزوف.

وحتى الآن تم مد 19 كم من الخط الحديدي من أصل 38 كم، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال مد الخط بالكامل نهاية العام الجاري.

والجسر هو أحد الشواهد على روعة التصميم والتنفيذ، حيث تم مد جيل جديد من القضبان الحديدية، تتحمل زلازلا بقوة تصل إلى 9 دراجات حسب مقياس ريختر.

والخط الحديدي بين روسيا وشبه الجزيرة، التي عادت إلى قوام روسيا في منتصف 2014، جزء من استراتيجية تهدف لتنمية القرم اقتصاديا واجتماعيا، وتوفير ربط لوجستي دائم بين روسيا وشبه الجزيرة، التي صارت منتجعا لسائر روسيا.

ففي مايو الماضي، دشن جسر السيارات الذي ربط شبه الجزيرة بروسيا الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، ومنذ افتتاحه حتى نهاية ديسمبر 2018 عبرته زهاء 3.5 مليون مركبة، بما فيها 150 ألف شاحنة بضائع.

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وجسر القرم يعد أطول جسر في أوروبا ويربط شبه جزيرة تامان في جنوب روسيا بشبه جزيرة كيرتش في القرم، ومعجزة هندسية تحققت في وقت قياسي وبخبرات وطاقات روسية، رغم العقوبات وما حذرت منه دول العقوبات من عدم قدرة روسيا بمفردها على إنجاز مشروع بهذا الحجم دون تعاون دولي.

المصدر: RT