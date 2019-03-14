الأردن.. انتهاء اعتصام العاطلين أمام الديوان الملكي

انتهى الاعتصام الذي نظمه عاطلون عن العمل قرب الديوان الملكي في عمان منذ ما يزيد على أسبوعين، بالاتفاق معهم على توظيفهم.

ونشرت صحيفة "الغد" الأردنية نص الاتفاق الذي أبرمه المعتصمون المنتمون لمحافظة معان، على توفير فرص عمل للعاطلين المحتجين، البالغ عددهم 750 شابا.

كما سيحصل هؤلاء على معونات مالية بقيمة 200 دينار أردني شهريا اعتبارا من 13 أبريل إلى حين توظيفهم، على أن يتم إيقاف الراتب الشهري لأي شخص منهم في حال حصوله على وظيفة أو رفضه فرصة العمل التي ستعرض عليه.

الغد

الغد

المصدر: "الغد"