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روسيا تمد نحو ثلث أنبوب "السيل الشمالي-2"

مال وأعمال

روسيا تمد نحو ثلث أنبوب
Sputnik
روسيا تمد نحو ثلث أنبوب "السيل الشمالي-2"
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أكدت شركة "غازبروم"، أن تنفيذ مشروع "السيل الشمالي -2" الهادف لمد أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا يجري على قدم وساق، مشيرة إلى مد نحو 830 كيلومترا من الأنبوب.

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وقالت الشركة الروسية "غازبروم" في بيان اليوم الأربعاء: "حتى اليوم تم مد نحو 830 كيلومترا أو 34% من إجمالي طول الأنبوب".

و"السيل الشمالي-2" مشروع تبلغ كلفته 11 مليار دولار ويتضمن مد أنبوبين باستطاعة 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من روسيا عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا، وسيمر عبر المياه الإقليمية لفنلندا، والسويد، والدنمارك.

المصدر: "نوفوستي"

 

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