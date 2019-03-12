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النفط يصعد مدعوما بتخفيضات "أوبك"

مال وأعمال

النفط يصعد مدعوما بتخفيضات
Reuters
النفط يصعد مدعوما بتخفيضات "أوبك"
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صعدت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومة بطلب قوي وتخفيضات إنتاج بقيادة "أوبك"، لكن نمو معروض النفط الأمريكي حد قليلا من ارتفاع الأسعار.

وفي الساعة 06:36 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 56.92 دولار للبرميل، بارتفاع مقداره 13 سنتا عن سعر التسوية السابق.

فيما سجلت عقود خام "برنت" زيادة مقدارها 7 سنتات، حيث صعد الخام العالمي إلى 66.65 دولار للبرميل.

وقال "بنك أوف أمريكا"، إنه رغم العوامل الاقتصادية المعاكسة "ما زلنا نتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 70 دولارا للبرميل هذا العام، و59 دولارا للبرميل للخام الأمريكي".

المصدر: "رويترز"

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