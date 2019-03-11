النفط الإيرانية تنفي مزاعم الرئيس السابق أحمدي نجاد

أكدت وزارة النفط الإيرانية، أنها تتلقى الإيرادات من بيع النفط رغم الصعوبات الناجمة عن العقوبات، نافية مزاعم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بخصوص سوء الإدارة الحكومية.

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وفي مقابلة مع صحيفة شرق اليومية نشرتها الأحد، قال أحمدي نجاد إن حكومة الرئيس حسن روحاني لم تتسلم إيرادات قدرها 30 مليار دولار مقابل نفط باعته في السنوات الخمس الماضية.

وردت الوزارة في بيان نشره موقعها الإخباري، أن تلك المزاعم عارية تماما من الصحة. وقال البيان "يجري استلام إيرادات مبيعات النفط في موعدها، وتم تحويلها إلى الحسابات المصرفية القانونية للبلاد".

وأضافت: "رغم الصعوبات الناجمة عن العقوبات والحرب الاقتصادية على إيران، تستخدم الوزارة جميع الوسائل الممكنة لمنع تكرار تجارب الماضي التعيسة، حينما كانت إيرادات النفط تتعرض للسرقة".

وتواجه إيران عقوبات أمريكية بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العالمي، بحجة أن الاتفاق سخي لطهران أكثر من اللازم، ولم يكبح اختباراتها للصواريخ الباليستية ولم يحد من تدخلها في الصراعات الإقليمية.

المصدر: وكالات