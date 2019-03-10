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السعودية تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بفضل شهية الصين

مال وأعمال

السعودية تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بفضل شهية الصين
Reuters ADNAN ABIDI
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أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن "الطلب الصيني على النفط يسجل أرقاما قياسية، ونتوقع أن يكسر حاجز الـ11 مليون برميل يوميا هذا العام".

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وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
الفالح: الاقتصاد العالمي والطلب على النفط قويان

وأكد الوزير أن الرياض سوف تترقب وضع سوق النفط بحلول شهر يونيو المقبل، مضيفا: "نتعامل مع الأمر على نحو ملائم".

وأوضح الفالح، يوم السبت أنه من المتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن الصين والولايات المتحدة ستقودان الطلب العالمي القوي على النفط هذا العام، لكن سيكون من السابق لأوانه تغيير سياسة إنتاج منظمة "أوبك" خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في أبريل، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف: "إنتاج السعودية من النفط في أبريل المقبل، سيكون أعلى من مثيله في مارس الجاري".

المصدر: رويترز

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