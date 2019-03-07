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النفط يصعد بفعل تخفيضات "أوبك"

مال وأعمال

النفط يصعد بفعل تخفيضات
Reuters
النفط يصعد بفعل تخفيضات "أوبك"
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وسط تخفيضات المعروض، التي تقودها "أوبك"، والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران، المصدرتين للخام.

وفي الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، جرى تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 56.31 دولار للبرميل، بارتفاع مقداره 9 سنتات عن التسوية السابقة لها، فيما سجلت عقود خام برنت 66.22 دولار للبرميل، بزيادة 23 سنتا.

وتتلقى الأسعار دعما من الجهود التي تقودها منظمة "أوبك" ودول أخرى، في إطار التحالف المعروف باسم "أوبك+"، الذي يهدف لامتصاص التخمة الزائدة في المعروض.

كما تلقت الأسعار دعما من العقوبات الأمريكية المفروضة على صناعة النفط في إيران وفنزويلا، العضوين في منظمة "أوبك".

المصدر: "رويترز"

 

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