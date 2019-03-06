قائمة مليارديرات العالم 2019.. تخلو من أثرياء السعودية

خلت قائمة أغنى أغنياء العالم للعام الحالي من بعض رجال الأعمال من الكويت ولبنان، إضافة لاستبعاد أثرياء السعودية، وفي مقدمتهم الأمير الوليد بن طلال للعام الثاني على التوالي.

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وتضمنت قائمة أثرياء العالم للعام الحالي 25 مليارديرا عربيا، بثروة إجمالية بلغت 59.8 مليار دولار، فيما شملت القائمة العام الماضي 29 مليارديرا من الدول العربية، حينها بلغت ثروتهم 76.7 مليار دولار، وفقا لما أظهرته مجلة "فوربس".

وخلت القائمة للعام 2019 كل من رجال الأعمال الكويتي فوزي الخرافي، ورجل الأعمال مهند الخراف، ورجل الأعمال الكويتي بسام الغانم، إضافة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

كذلك استبعدت "فوربس" في تصنيفها لعام 2019 أثرياء السعودية من قائمتها، ومن أبرزهم الأمير الوليد بن طلال، الذي كان يحتل الصدارة على مستوى العرب في 2017، بقيمة ثروة 18.7 مليار دولار.

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وعزت المجلة في وقت سابق قرار الاستبعاد إلى ضعف المعلومات بشأن ثروتهم بعد احتجازهم خلال حملة السلطات السعودية لمكافحة الفساد، وما تم في صفقات الإفراج عن عدد منهم وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال.

وتصدر قائمة أغنياء العرب في 2019 للعام الثاني على التوالي، رجل الأعمال المصري للعام الثاني على التوالي بصافي ثروة قدرها 6.4 مليار دولار، فيما جاء الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم بالمرتبة الثانية بثروة قدرها 5.1 مليار دولار، يليه الملياردير الإماراتي عبدالله الغرير، بثروة قدرها 4.6 مليار دولار.

المصدر: وكالات