هنا يعيش أغنى أثرياء العالم.. فهل مدينتك بينها؟

نشرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، اليوم الخميس، تقريرا كشفت فيه عن المدن التي يعيش بها أغنى أغنياء العالم، وتصدرت القائمة هونغ كونغ.

والمدن التي بها الكثير من المليارديرات ليس من الضروري أن تكون هي أغنى مدن العالم، وضمت القائمة 10 مدن، منها مدينتان فقط في أوروبا.

وفيما يلي رسم بياني يظهر ترتيب مدن العالم لعام 2017 من حيث عدد أغنى الأغنياء:

These are the cities with the most ultra-rich people https://t.co/7Z99VpJBIjpic.twitter.com/P97jNa6lZy — Bloomberg (@business) September 6, 2018

المصدر: "بلومبرغ"