شركة بحرينية تستحوذ على حصة في "بنك سورية والخليج"

أعلن "بنك سورية والخليج" عن استكمال شركة "المتحد القابضة" البحرينية صفقة استحوذت بموجبها على كامل حصتها من أسهم زيادة رأس المال في البنك المذكور بقيمة 2.17 مليار ليرة سورية.

وورد في تقرير قدمه البنك لسوق "دمشق للأوراق المالية" الثلاثاء، أن الشركة البحرينية قامت في 21 فبراير الجاري بشراء كامل حصتها من أسهم زيادة رأس المال البالغة قيمتها 21.7 مليون سهم.

وبذلك أصبحت الشركة البحرينية تستحوذ على حصة في البنك نسبتها 21.7%.

وبدأ "بنك سورية والخليج" أنشطته في سوريا عام 2007 برأس مال بلغ 1500 مليون ليرة سورية (30 مليون دولار)، وفي عام 2008 عمد البنك إلى زيادة رأس ماله إلى 3000 مليون ليرة سورية (60 مليون دولار)، وفقا لما أظهر الموقع الرسمي للبنك.

ويسعى البنك من وراء فتح الباب لشراء الأسهم، لزيادة رأس ماله إلى 10 مليارات ليرة سورية.

المصدر: وكالات