الإفراج عن غصن بكفالة مليارية

خرج الرئيس السابق لمجموعتي "نيسان" و"رينو" كارلوس غصن بكفالة الأربعاء من السجن في اليابان، بعد اعتقاله أكثر من مئة يوم لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

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ودفع غضن كفالة قيمتها مليار ين ياباني (8 ملايين يورو)، كانت محكمة طوكيو قد طلبتها منه الثلاثاء، بعد موافقتها على الإفراج المشروط.

ومن النادر جدا في اليابان أن يتم الإفراج عن شخص متهم باستغلال الثقة، قبل أن يجري تحديد موعد محاكمته. ويقول خبراء إن محامي غصن قدم على ما يبدو ضمانات أقنعت القاضي بأن غصن لن يكون قادرا إطلاقا على إتلاف أدلة أو مغادرة البلاد.

وبهدف نيل موافقة القاضي، اقترح المحامي، أن يوضع موكله تحت رقابة كاميرات، وأن يسلم وسائل اتصال محدودة مع الخارج.

وغصن متهم بعدم التصريح الكامل عما تقاضاه بين عامي 2010 و2018، حيث أن هناك 9.23 مليار ين (74 مليون يورو) لم يصرح عنها حسبما ورد في التقارير، التي سلمتها شركة "نيسان" إلى السلطات اليابانية، إضافة لذلك فهو متهم باستغلال الثقة.

المصدر: "أ ف ب"