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إذا أردت المضاربة فعليك متابعة تغريدات ترامب

مال وأعمال

إذا أردت المضاربة فعليك متابعة تغريدات ترامب
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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تمكن الخبير المالي الأمريكي فيليب فيرلدزار، من وضع صيغة جديدة تسمح لزبائن وعملاء شركته الاستشارية PKVerlrger بكسب المال عبر المضاربة في أسعار النفط.

وذكرت صحيفة "آر بي كا" نقلا عن تقرير للشركة، أن آلية الصيغة التي اعتمدتها الشركة للتنبؤ بأسعار الأسهم، تتابع تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر.

وأشارت إلى أن، فيرلدزار قام بتحليل سلوك ترامب، خلال الأشهر الأخيرة، وتوصل إلى استنتاج يفيد بأن الرئيس الأمريكي يسعى للتدخل في أسواق النفط، بهدف تقليص الأسعار.

وذكرت أنه تراجعت أسعار النفط الخام مؤخرا بعد تغريدة لترامب عن أسعار النفط العالية فوق اللزوم"، وهو ما فهمه المضاربون، بأنه يجب العمل ضد أسعار النفط وضد أسعار أسهم الشركات النفطية وبيع الأوراق المالية أو العقود المستقبلية، تحسبا لحدوث هبوط في الأسعار وأن فيرلدزار سمى هذا المبدأ Trump's call option. 

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المصدر: لينتا رو

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