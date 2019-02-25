ترامب يدعو أوبك إلى "الاسترخاء" ويقول إن أسعار النفط مرتفعة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلقه يوم الاثنين، بشأن أسعار النفط، ودعا منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى عدم السعي لرفع الأسعار في الأسواق.

وقال ترامب في تغريدة "أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي. أعضاء أوبك، رجاء استرخوا وخذوا الأمور ببساطة. العالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية - الوضع هش!".

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike - fragile! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019

وعلى صعيد التداولات، عمقت أسعار النفط من تراجعها عقب تغريدة ترامب، حيث انخفض مزيج "برنت" العالمي، بحلول الساعة 15:55 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.74% إلى 65.95 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.71% إلى 56.28 دولار للبرميل.

المصدر: وكالات