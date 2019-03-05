لأول مرة في روسيا.. عملاق التجزئة الصيني يطلق خدمة جديدة

أعلنت شركة "علي إكسبريس" أكبر موقع صيني للتجارة عبر الإنترنت، عن إطلاقها خدمة بيع السيارات في روسيا اعتبارا من اليوم.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت"، أن أول شركاء "علي إكسبريس" في هذه الخدمة، ستكون شركة Chery الصينية لإنتاج السيارات التي ستعرض عبر الإنترنت موديلات Chery Tiggo 3 و4 و5 و7 وقطع الغيار والإكسسوار لها.

وأضافت الصحيفة، أنه سيتم لاحقا عرض ماركات أخرى من السيارات، ولكنها لم تحدد بعد مع أي شركات ستتعاون "علي إكسبريس".

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وتؤكد الشركة الصينية العملاقة، أنها باشرت في بيع السيارات عن طريق الإنترنت في روسيا، لملاحظتها وجود اهتمام من الزبائن بالسيارات والدراجات النارية.

وكانت مجموعة "علي بابا"، الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، قد أطلقت موقع "علي إكسبريس" عام 2010، الذي يتيح للعملاء من جميع أنحاء العالم شراء البضائع مباشرة من المصنعين الصينيين، ويبلغ تعداد زبائنه أكثر من 20 مليونا في مختلف أرجاء العالم.

المصدر: قناة زفيزدا التلفزيونية