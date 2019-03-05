الشيخة موزا: ملتزمون بتوفير 3 ملايين فرصة عمل للشباب في العالم

أعلنت الشيخة موزا بنت ناصر، التزام مؤسسة "صلتك" القطرية بتوفير 3 ملايين فرصة عمل للشباب في أنحاء العالم، داعية لمزيد من الشراكات للارتقاء بهذا الهدف وخلق 5 ملايين فرصة بحلول 2022.

وجاء هذا التصريح في منتدى نظمته مؤسسة "صلتك" العضو في مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الأمس تحت عنوان: "تمكين الشباب.. النهوض بالمجتمعات" في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات بمدينة جنيف.

أعلنت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صلتك، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، عن التزام المؤسسة بتوفير ثلاثة ملايين فرصة عمل للشباب في مختلف أنحاء العالم#برنامج_الصباح_رباح#قناة_الريانpic.twitter.com/c6tgCy09WW — قناة الريان الفضائية (@AlrayyanTV) March 5, 2019

وألقت الشيخة موزا كلمة جددت فيها التزام "صلتك" بمعالجة مشكلة البطالة المتزايدة بين الشباب، من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في المناطق النامية التي تزداد فيها أعداد الشباب.

خلال حدث رفيع المستوى لمؤسسة صلتك بمدينة جنيف .. صاحبة السمو :

توفير «3» ملايين فرصة عمل للشباب في مختلف أنحاء العالم#الوطنhttps://t.co/CExulautJzpic.twitter.com/vacu2PUN5H — جريدة الوطن (@al_watanQatar) March 5, 2019

وأكدت، أن المؤسسة بدأت عام 2008 كمبادرة عالمية ينصب تركيزها الرئيسي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتمكين شبابنا، وسرعان ما حظيت بدعم وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات والبنوك والأفراد.

وأضافت أن "صلتك" انتهجت أسلوبا خلاقا ومبتكرا عند التعامل مع المشكلات التي تواجهها هذه المجتمعات، إذ سعينا لخلق برامج مستدامة ذات تأثير تحويلي على مسببات تلك المشكلات من الجذور، وليس فقط معالجة أعراضها".

المصدر: "قنا"