 
مباشر

الحكومة السعودية تصادق على منح تأشيرات سياحية للأجانب

مال وأعمال

الحكومة السعودية تصادق على منح تأشيرات سياحية للأجانب
Reuters Faisal Nasser
سياح غربيون يحضرون سباقا للفورمولا E في الرياض (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljbv

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن مجلس الوزراء في المملكة صادق على منح تأشيرات إلكترونية للزوار الأجانب لحضور المناسبات الرياضية والحفلات الموسيقية.

وقالت وكالة "رويترز" إن هذه الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه الرياض إلى تنويع موارد اقتصاد البلاد وانفتاح مجتمعها، مشيرة إلى أن التأشيرات في السعودية كانت تقتصر في السابق على العاملين المقيمين والمسافرين في رحلات عمل بجانب الحجاج والمعتمرين الذين يحصلون على تأشيرات خاصة.

وتقول الحكومة إن الإصلاحات الاقتصادية التي يطبقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة، من المواطنين والأجانب، من 27.9 مليار في 2015، إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020.

وظلت السعودية تناقش لسنوات خططا لجذب أعداد كبيرة من السياح من الخارج، لكن الآراء المحافظة والبيروقراطية حالتا دون تنفيذها.

وقالت صحيفة أراب نيوز يوم السبت نقلا عن قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إن "السفارات والقنصليات ستتمكن من إصدار تأشيرات في غضون 24 ساعة من تلقي الطلب".

ولم تحدد الصحيفة متى ستتوفر التأشيرات للسياح الأجانب.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الحكومة السعودية تصادق على منح تأشيرات سياحية للأجانب