الحكومة السعودية تصادق على منح تأشيرات سياحية للأجانب

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن مجلس الوزراء في المملكة صادق على منح تأشيرات إلكترونية للزوار الأجانب لحضور المناسبات الرياضية والحفلات الموسيقية.

وقالت وكالة "رويترز" إن هذه الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه الرياض إلى تنويع موارد اقتصاد البلاد وانفتاح مجتمعها، مشيرة إلى أن التأشيرات في السعودية كانت تقتصر في السابق على العاملين المقيمين والمسافرين في رحلات عمل بجانب الحجاج والمعتمرين الذين يحصلون على تأشيرات خاصة.

جريدة ام القرى الرسمية #السعودية: استحداث تأشيرة باسم (زيارة فعالية) للراغبين في حضور الفعاليات التي تقام في المملكة. pic.twitter.com/l8ONOtQ7tn — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) March 3, 2019

وتقول الحكومة إن الإصلاحات الاقتصادية التي يطبقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة، من المواطنين والأجانب، من 27.9 مليار في 2015، إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020.

وظلت السعودية تناقش لسنوات خططا لجذب أعداد كبيرة من السياح من الخارج، لكن الآراء المحافظة والبيروقراطية حالتا دون تنفيذها.

وقالت صحيفة أراب نيوز يوم السبت نقلا عن قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إن "السفارات والقنصليات ستتمكن من إصدار تأشيرات في غضون 24 ساعة من تلقي الطلب".

ولم تحدد الصحيفة متى ستتوفر التأشيرات للسياح الأجانب.

المصدر: رويترز