تسلا تغلق متاجرها

أعلنت شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، تحويل مبيعاتها لتكون عبر الإنترنت فقط، للمساعدة في خفض سعر سيارتها من "موديل 3"، إلى مبلغ 35 ألف دولار.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن "التحول إلى المبيعات عبر الإنترنت يعني إغلاق عدد من متاجرها خلال الأشهر القادمة".

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة إيلون مسك، أن "تسلا" تمتلك أكثر من 100 متجر في الولايات المتحدة وعشرات المتاجر في دول أخرى، في حين سيتبقى عدد قليل فقط من المتاجر مفتوحا، وستعمل كمعارض ومراكز معلومات للشركة.

وقال مسك إن "التحول للمبيعات عبر الإنترنت سيساعدنا في خفض أسعار جميع السيارات بنحو 6 % في المتوسط".

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ووعدت الشركة في بيع منتجها الجديد بالسعر المذكور، والذي يقل 10 آلاف دولار عن السعر الحالي، منذ أن أزاحت الستار عن السيارة "السيدان" متوسطة الحجم عام 2016.

وقالت الشركة إنها "سترد ثمن السيارة بالكامل في حالة إعادتها خلال 7 أيام أو قطعها مسافة لا تزيد عن 1600 كيلومتر".

ونوهت "تسلا"، إلى أن السرعة القصوى للنسخة الجديدة تصل إلى 209 كيلومتر في الساعة، ويمكنها التسارع من صفر إلى نحو 97 كيلومترا في الساعة خلال 5.6 ثوان.

وتوفر الشركة نسخة أخرى يزيد سعرها بألفي دولار، وتصل سرعتها القصوى إلى 225 كيلومتر في الساعة.

وهذه هي المرة الثالثة خلال العام التي تخفض فيها تسلا سعر موديلها من الجيل الثالث، بعد أن كان يبدأ ثمنها من 42 ألف دولار.

المصدر: وكالات