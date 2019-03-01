شركات النفط الروسية ملتزمة باتفاق "أوبك+"

أكدت شركات النفط الروسية، الجمعة، التزامها بتخفيضات إنتاج النفط المنصوصة في اتفاق "أوبك+"، الذي أبرمته مجموعة دول منتجة من داخل وخارج "أوبك" بقيادة روسيا والسعودية.

وقال بافيل فيدوروف النائب الأول لرئيس "روس نفط"، كبرى شركات النفط الروسية، إن الشركة ملتزمة بحصصها الإنتاجية التي تمت الموافقة عليها في إطار "أوبك+".

فيما أبلغ مسؤول في "لوك أويل"، أكبر شركة خاصة في روسيا، بأن منتجي النفط في روسيا اتفقوا مع وزارة الطاقة على مواصلة الوفاء بالتزاماتهم في إطار الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط.

وجاءت التصريحات بعد اجتماع عقده وزير الطاقة الروسي الجمعة مع شركات النفط الروسية لمناقشة اتفاق "أوبك+"، الذي يمتد حتى نهاية يونيو 2019.

ونقلت وزارة الطاقة عن الوزير ألكسندر نوفاك، أن روسيا ملتزمة بشكل كامل بالاتفاق، وأن إنتاجها النفطي في فبراير الجاري انخفض 97 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر المستخدم كمرجع للاتفاق العالمي.

وعن تمديد اتفاق "أوبك+"، قال الوزير، إنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بين أوبك ومنتجين آخرين كبار سيتم تمديده.

المصدر: وكالات