الكونغرس الأمريكي ينشر مشروع قانون يتضمن عقوبات جديدة ضد روسيا

نشر الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء، على موقعه الإلكتروني نص مشروع قانون يتضمن تطبيق عقوبات جديدة ضد روسيا، قد تطال في حال فرضها قطاعي الطاقة والمصارف.

وقدم مشروع القانون، الذي يحمل اسم "حماية الأمن الأمريكي من عدوان الكرملين"، أعضاء من مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في 13 فبراير الجاري، لكنه نشر على الموقع اليوم.

وبرر أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات جديدة ضد موسكو، كرد على ما وصفوه "بالمحاولات المستمرة في التدخل بالانتخابات الأمريكية" و"دور روسيا في سوريا وأوكرانيا".

ويتضمن مشروع القانون، فرض عقوبات جديدة على قطاع البنوك والطاقة في روسيا، وديونها السيادية، إضافة لفرض عقوبات على قطاع بناء السفن الروسي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، انتقدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سياسة العقوبات التي تتبعها الولايات المتحدة، قائلة إن، العقوبات واحدة من أدوات الضغط القليلة المتبقية للسلطات في واشنطن.

المصدر: وكالات