"غازبروم" توضح سبب رحيل كبار موظفيها

أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" أندريه كروغلوف، أن نائبي رئيس مجلس إدارة الشركة ألكسندر مدفيديف وفاليري غولوبيف غادراها لإحالتهما إلى التقاعد.

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وقال كروغلوف خلال عرض توضيحي للمستثمرين جرى في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء: "بالنسبة للتغييرات في إدارة غازبروم، ليس لدي ما أضيفه على ما تم نشره في بيان الشركة الصحفي، والذي أفاد بأن المسؤولين غادرا الشركة لإحالتهما إلى التقاعد".

وبات معروفا مطلع الأسبوع الجاري أن "غازبروم" أصدرت قرارات بشأن إعفاء مدفيديف وغولوبيف من منصبيهما في مجلس إدارة الشركة.

وذكرت "غازبروم"، أن مدفيديف سيكون مسؤولا عن أنشطة مؤتمر الأعمال الدولي، وعن عمله في نادي زينيت لكرة القدم، الذي تم تعيينه رئيسا ومديرا تنفيذيا له يوم الجمعة الماضي.

وعمل مدفيديف في مجلس إدارة "غازبروم" منذ العام 2002، وعين في عام 2005 نائبا لرئيس مجلس إدارتها، إضافة لهذا المنصب ترأس ما بين 2005 و2014 الذراع التصديري لـ"غازبروم".

فيما انضم غولوبيف إلى مجلس الإدارة في عام 2002، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة "غازبروم" منذ العام 2006 وحتى مطلع الأسبوع الجاري.

المصدر: "تاس"