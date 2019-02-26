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روحاني يرفض استقالة ظريف (فارس)

بورصة طهران "تنزف" بعد استقالة ظريف

مال وأعمال

بورصة طهران
Reuters
بورصة طهران "تنزف" بعد استقالة ظريف
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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" بأن سوق الأسهم الإيرانية تراجعت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2000 نقطة.

وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر بورصة طهران TEDPIX بواقع 2082.14 نقطة إلى 164711.5 نقطة.

tse.ir
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وأرجعت الوكالة الإيرانية هذا التراجع إلى أنباء استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وفقا لما نقلته "رويترز" عن "ارنا".

وكان ظريف قد أعلن استقالته أمس الاثنين عبر تدوينة على تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يؤكد قبوله الاستقالة حتى  الآن.

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المصدر: وكالات

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