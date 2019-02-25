شاهد.. صب خرسانة لأطول برج في إفريقيا بمصر

شهد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، صباح اليوم الاثنين، صب خرسانة عملاقة في أول خطوة لبناء أطول برج في إفريقيا.

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وسيبنى البرج بمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تنفذ شركة CSCEC الصينية العالمية تشييد البرج، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية.

ومن المقرر أن يكون ارتفاع البرج 385 مترا، ويتم صب الخرسانة المسلحة له لمدة 80 ساعة متواصلة، وهو ما وصفه مدبولي في تصريحات صحفية سابقة بأنه "مشروع ضخم"، وأنه يحقق "رقما قياسيا عالميا".

المصدر: EgyptianCabinet