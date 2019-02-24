مصر.. بدء صب "الخراسنة" لبناء أطول برج في إفريقيا

يشهد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، صباح الاثنين، أول خطوة لبناء أطول برج في إفريقيا، حيث سيتم وضع خرسانة البرج.

وسيبنى البرج بمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تنفذ شركة CSCEC الصينية العالمية تشييد البرج، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية.

ومن المقرر أن يكون ارتفاع البرج 385 مترا، ويتم صب الخرسانة المسلحة له لمدة 80 ساعة متواصلة، وهو ما وصفه مدبولي في تصريحات صحفية سابقة بأنه"مشروع ضخم"، وأنه يحقق "رقما قياسيا عالميا".

ومن المقرر أن يجري تنفيذ 20 برجا ذات استخدامات متنوعة في المال والأعمال، بالإضافة لـ"البرج الأيقوني".

يمول مشروع أطول برج في إفريقيا قرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، والسداد بعد ذلك على فترة 10 سنوات.

المصدر: وكالات