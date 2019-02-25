 
مباشر

البحرين.. توقعات بتراجع عجز الميزانية في 2020

مال وأعمال

البحرين.. توقعات بتراجع عجز الميزانية في 2020
Reuters
البحرين.. توقعات بتراجع عجز الميزانية في 2020
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/libs

أقر مجلس وزراء البحرين مسودة ميزانية البلاد لعامي 2019 و2020، وتوقع فيها انخفاض العجز في 2020 مع وزيادة الإيرادات.

وتتوقع الحكومة بحسب بيان صدر عنها، زيادة إيرادات المملكة إلى 2.74 مليار دينار (7.27 مليار دولار) في 2019، وإلى 2.87 مليار دينار في 2020.

إقرأ المزيد
البحرين تستعد لتنفيذ إجراءات تقشف حذرة

وسيبلغ الإنفاق 3.25 مليار دينار في 2019، و3.28 مليار دينار في 2020. وتتوقع المسودة أن يبلغ الاستثمار في 2019 قرابة 670 مليون دينار، على أن يتم تخصيص المبلغ ذاته للعام 2020.

وبناء على ذلك فمن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية للعام الحالي 708 ملايين دينار، و613 مليون دينار في 2020، ما يعني أن عجز الميزانية سيتراجع العام القادم.

وكانت البحرين قد أصدرت العام الماضي خطة مالية، بعد أن وقعت اتفاقا مع عدد من جيرانها الخليجيين، الذين قدموا حزمة مساعدات حجمها 10 مليارات دولار لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون، وإنهاء عجز الميزانية بحلول 2022.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

يونكر يقطع مؤتمره الصحفي للرد على زوجته! شاهد ماذا قال عنها بعد إنهاء المكالمة