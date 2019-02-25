البحرين.. توقعات بتراجع عجز الميزانية في 2020

أقر مجلس وزراء البحرين مسودة ميزانية البلاد لعامي 2019 و2020، وتوقع فيها انخفاض العجز في 2020 مع وزيادة الإيرادات.

وتتوقع الحكومة بحسب بيان صدر عنها، زيادة إيرادات المملكة إلى 2.74 مليار دينار (7.27 مليار دولار) في 2019، وإلى 2.87 مليار دينار في 2020.

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وسيبلغ الإنفاق 3.25 مليار دينار في 2019، و3.28 مليار دينار في 2020. وتتوقع المسودة أن يبلغ الاستثمار في 2019 قرابة 670 مليون دينار، على أن يتم تخصيص المبلغ ذاته للعام 2020.

وبناء على ذلك فمن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية للعام الحالي 708 ملايين دينار، و613 مليون دينار في 2020، ما يعني أن عجز الميزانية سيتراجع العام القادم.

وكانت البحرين قد أصدرت العام الماضي خطة مالية، بعد أن وقعت اتفاقا مع عدد من جيرانها الخليجيين، الذين قدموا حزمة مساعدات حجمها 10 مليارات دولار لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون، وإنهاء عجز الميزانية بحلول 2022.

المصدر: "رويترز"