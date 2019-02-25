سوريا تواجه أزمة الكهرباء بمشاريع الطاقة المتجددة

تشهد سوريا إقبالا على إنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد انقطاعات في الطاقة الكهربائية، ولاسيما خلال فترة الشتاء.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن عدد طلبات ترخيص مشروعات توليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة بلغ في الوقت الراهن نحو 58 طلبا، منها 41 تمت الموافقة على ترخيصها.

وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء السورية، فإن هناك 17 مشروعا قيد الترخيص حاليا، وتتوزع هذه المشروعات على محافظات دمشق وحمص وطرطوس وريف دمشق والسويداء واللاذقية.

وبلغ عدد المشروعات المنفذة والمربوطة بالشبكة الكهربائية في البلاد نحو 28 مزرعة كهروضوئية، منها 13 حكومية، و15 تتبع للقطاع الخاص تقوم ببيع الكهرباء للحكومة.

وتزيد الاستطاعة الإجمالية للمشروعات المرخصة عن 36.5 ألف كيلوواط ساعي، وجاءت محافظة حمص في المرتبة الأولى من حيث الكمية، باستطاعة للمشروعات المرخصة فيها تزيد على 18.6 ألف كيلوواط ساعي، تليها محافظة ريف دمشق باستطاعة بلغت نحو 11.4 ألف كيلوواط ساعي.

وعن المشروعات قيد الترخيص، فقد سجلت الوزارة عدة مشروعات تتم دراستها حاليا لأكثر من 51.3 ألف كيلوواط ساعي، النسبة الكبرى منها في محافظة طرطوس، حيث قدمت مشروعات استطاعتها نحو 19.5 ألف كيلوواط ساعي و10.4 آلاف كيلوواط في محافظة حمص.

يذكر أن ساعات تقنين الكهرباء في سوريا ازدادت لأسباب عدة، أبرزها لجوء معظم المواطنين لاستخدام الكهرباء في مناح عدة من الحياة ما أدى لزيادة الاستهلاك بنسبة تزيد عن 90%، إضافة لأسباب تتعلق بالطقس خلال فصلي الشتاء والصيف.

المصدر: وكالات