 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

أكدت توقف واردات الفيول .. وزارة الكهرباء تشكر السوريين على "صبرهم"

مال وأعمال

أكدت توقف واردات الفيول .. وزارة الكهرباء تشكر السوريين على
Globallookpress
أكدت توقف واردات الفيول .. وزارة الكهرباء تشكر السوريين على "صبرهم"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhtu

أكدت وزارة الكهرباء السورية توقف واردات مادة الفيول المخصصة لتوليد الكهرباء، وعبرت عن شكرها للمواطنين على تحملهم ظروف "تقنين" الكهرباء، وقالت إنها تقدر معاناتهم بسبب زيادة ساعاته.

وأرجعت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، أسباب زيادة التقنين إلى عدة عوامل أهمها زيادة حدة الإجراءات الاقتصادية المفروضة على البلاد عامة وقطاع الطاقة خاصة، وهو ما أدى إلى توقف واردات الفيول.

إقرأ المزيد
صورة ارشيفية لمحطة تحويل
سوريا بحاجة لخمس سنوات لاستعادة إنتاجها من الكهرباء ما قبل الأزمة

إضافة إلى "انخفاض درجات الحرارة بما يعادل من 5 إلى 7 درجات عن معدلاتها، مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة، ولجوء معظم المواطنين لاستخدام الكهرباء في مناح عدة من الحياة، مما أدى لزيادة الاستهلاك بنسبة تزيد عن 90%".

وأهابت الوزارة "بالأخوة المواطنين تقدير الظروف التي تمر بها البلاد عامة وقطاع الطاقة خصوصا"، وأشارت إلى أن "الجهات المعنية في الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات وخطوات استثنائية لمجابهة مشكلة التوريدات النفطية".

وأكدت الوزارة، أنها تضع دائما مخزونا استراتيجيا لمثل هذه الحالات، لكن فترة بقائه مرتبطة بكمية الاستهلاك".

ويعد البيان نوعا من التحول في لغة الحكومة التي لم تكن تعلن سابقا عن الأسباب، وخاصة فيما يتعلق بوارداتها من المشتقات النفطية، وكانت تعزو أسباب الأزمات أحيانا، إلى إشاعات، أو حروب نفسية.

وجاء البيان بعد يومين من إعلان وزير النفط السوري، علي غانم، أن الأيام القادمة ستشهد انفراجا في أزمة المشتقات النفطية، ولاسيما مادة الغاز.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أدولف هتلر يثير نزاعا قضائيا في النمسا لهذا السبب!