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مذكرة بين السعودية والصين في مجال الطاقة

مال وأعمال

مذكرة بين السعودية والصين في مجال الطاقة
Reuters
مذكرة بين السعودية والصين في مجال الطاقة
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الجمعة، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع إدارة الطاقة الوطنية في الصين بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

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وجاءت المذكرة في إطار زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الصين، على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين ورجال أعمال.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة السعودية بصفتها مركزا رائدا لتطوير مشاريع قطاع الطاقة المتجددة.

وستسهم مذكرة التفاهم في تمكين الصندوق السعودي من دعم وتطوير عمليات التصنيع وتوليد الطاقة والتقنيات الناشئة في قطاع الطاقة المتجددة بالسعودية خلال الأعوام العشرة القادمة.

وتعزز هذه الاتفاقية من جهود صندوق الاستثمارات العامة في بناء شراكات استراتيجية، تهدف إلى تطوير البنى التحتية المحلية، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على الدخول في الشراكات الاستثمارية والتجارية في قطاع الطاقة المتجددة، وبالتالي تسرع من عملية توطين المهارات والمعارف المتقدمة في قطاع الطاقة بالمملكة.

المصدر: "واس"

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