الصين ترى "إمكانات هائلة" في الاقتصاد السعودي مع زيارة محمد بن سلمان

قالت بكين إنها ترى "إمكانات هائلة" في الاقتصاد السعودي وتريد المزيد من التعاون في مجال التقنية العالية، ويأتي ذلك في وقت يزور فيه ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، الصين.

وجاء ذلك في بيان صدر مساء الخميس عن وزارة الخارجية الصينية، عقب اجتماع وزيرها، وانغ يي، مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.

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وقال البيان، إن الصين تدعم جهود السعودية لتنويع اقتصادها، وترغب في تعزيز التعاون معها في مجال التقنية العالية.

وكشفت ثلاثة مصادر مطلعة، عن أن شركة "أرامكو" السعودية تعتزم توقيع اتفاقات أولية للاستثمار في مجمعين لتكرير النفط والبتروكيماويات في إقليم لياونينغ بشمال شرق الصين، في مشروع مشترك مع شركة الدفاع الصينية العملاقة "نورينكو".

وقد تساعد الاستثمارات السعودية في الصين على استعادة مكانتها كأكبر مُصدر للنفط إلى الصين، والتي خسرتها لصالح روسيا في السنوات الثلاث الأخيرة. وتستعد "أرامكو" السعودية لتعزيز حصتها السوقية عبر توقيع اتفاقات توريد مع شركات تكرير صينية غير حكومية.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على رأس وفد يضم مسؤولين من "أرامكو"، الأربعاء، إلى الصين، وذلك ضمن جولة في آسيا، اجتمع خلالها مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

المصدر: "رويترز"