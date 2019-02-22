السعوديون يحتفون: سور السعودية الجديد يقف على سور الصين العظيم!

تداول نشطاء سعوديون على نطاق واسع صور وقوف ولي العهد، محمد بن سلمان، على سور الصين، وكتب العديد منهم تعليقات وصفوا فيها الأمير بن سلمان بأنه سور السعودية الجديد.

وشارك في الاحتفاء بولي العهد السعودي وزيارته إلى سور الصين العظيم، الأمير حمد بن عبد الرحمن آل سعود، الذي وصف محمد بن سلمان بأنه "سور السعودية وحصنه المنيع"، وأنه أيضا "قائد التغيير وعراب الرؤية".

كاتب التاريخ الحديث، قائد التغيير، عرّاب الرؤية



سور السعودية و حصنه المنيع



صانع الأمجاد #محمد_بن_سلمان 🇸🇦💚#ولي_العهد_في_الصين#CrownPrinceinChinapic.twitter.com/vKZaDmkHrG — محمد بن عبدالرحمن آل سعود (@mohammedalsaud) February 21, 2019

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار أمس سور الصين العظيم وذلك في إطار زيارة رسمية إلى بكين ضمن جولة آسيوية شملت أيضا باكستان والهند.

سور السعودية الجديد ....

يقف فوق سور الصين العظيم. pic.twitter.com/cVfXh7RfNF — علي العرفجي (@alarfagy2) February 21, 2019

سور " السعودية" الجديد امام سور الصين القديم . عظيمان في صورة واحده.😍 pic.twitter.com/ng8YGe2UlV — ادريس الدريس (@IdreesAldrees) February 21, 2019

#بكلمه_اوصف_الحب



التقاء سور الصين العظيم



مع قمة جبل طويق pic.twitter.com/6KD5CtH3o3 — 𝓜𝓞𝓗𝓐𝓜𝓜𝓔𝓓 (@AlSamer2030) February 22, 2019

المصدر: تويتر