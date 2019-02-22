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السعوديون يحتفون: سور السعودية الجديد يقف على سور الصين العظيم!

أخبار العالم العربي

السعوديون يحتفون: سور السعودية الجديد يقف على سور الصين العظيم!
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تداول نشطاء سعوديون على نطاق واسع صور وقوف ولي العهد، محمد بن سلمان، على سور الصين، وكتب العديد منهم تعليقات وصفوا فيها الأمير بن سلمان بأنه سور السعودية الجديد.

وشارك في الاحتفاء بولي العهد السعودي وزيارته إلى سور الصين العظيم، الأمير حمد بن عبد الرحمن آل سعود، الذي وصف محمد بن سلمان بأنه "سور السعودية وحصنه المنيع"، وأنه أيضا "قائد التغيير وعراب الرؤية".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار أمس سور الصين العظيم وذلك في إطار زيارة رسمية إلى بكين ضمن جولة آسيوية شملت أيضا باكستان والهند.

المصدر: تويتر

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