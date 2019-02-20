وزير التجارة الروسي يتحدث عن مشروع لتجميع السيارات في الإمارات

كشف وزير التجارة والصناعة الروسي لـRT، أن روسيا اتفقت مع الإمارات على تنمية مشروع "آوروس" للسيارات الفارهة مع إمكانية إنشاء محطات لتجميع سيارات الدفع الرباعي في الإمارات.

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وقال وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف خلال حوار خاص مع RT: "نعمل مع الإمارات منذ وقت طويل وباتجاهات كثيرة، وبالدرجة الأولى قمنا بتأسيس صندوق مشترك للاستثمارات بسبعة مليارات دولار، وحتى الآن استثمرنا 1.5 مليار في أكثر من 40 مشروعا بمختلف المجالات الاقتصادية، بما فيها قطاع النفط والغاز".

وأضاف، أنه "تم الاتفاق مع الإمارات على تطوير التعاون في صناعة المواد المؤلفة وصناعة الألمنيوم، بما في ذلك تنمية مشروع (آوروس)، مع إمكانية إنشاء محطات لتجميع سيارات الدفع الرباعي في الإمارات".

ووقعت شركتا "توازن" الإماراتية والمعهد الروسي لبحوث السيارات اتفاقا مطلع الأسبوع الجاري، أصبحت بموجبه الشركة الإماراتية شريكا استراتيجيا في المشروع الروسي للسيارات الفارهة "آوروس".

وتمتلك "توازن" في مشروع "آوروس" حصة نسبتها 36%، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج السيارات في روسيا خلال العام الجاري.

المصدر: RT