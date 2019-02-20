إقبال كبير على سندات مصر الدولية

أصدرت مصر، الثلاثاء، سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار، على أن توجه الحصيلة لتمويل أنشطة الموازنة العامة، وسط إقبال كبير من المستثمرين تجاوز العرض.

وأوضحت وزارة المالية المصرية، أن السندات تم إصدارها على 3 شرائح لأجل 5 و10 و30 عاما، وبعائد 6.2 بالمئة 7.6 بالمئة و 8.7 بالمئة على الترتيب.

واعتبر نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كجوك، أن أسعار العائد على السندات الجديدة "جيدة جدا" وتماثل الأسعار السائدة أو تقل عنها، مضيفا أن "أغلب الطلبات على السندات الجديدة كانت لآجال 10 و30 عاما".

وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات، التي طرحتها المالية الثلاثاء 750 مليون دولار، وشريحة العشر سنوات 1.750 مليار، وشريحة الثلاثين عاما 1.5 مليار دولار. وجذب الإصدار طلبات بلغ إجماليها 21.5 مليار دولار، ليبلغ معدل التغطية أكثر من خمس مرات، بمشاركة ما يربو على 250 مستثمرا.

وتعتمد مصر في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

المصدر: "رويترز"