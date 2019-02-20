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محمد بن سلمان: الهنود ساهموا في بناء السعودية على مدى 70 عاما

مال وأعمال

محمد بن سلمان: الهنود ساهموا في بناء السعودية على مدى 70 عاما
Reuters
محمد بن سلمان: الهنود ساهموا في بناء السعودية على مدى 70 عاما
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أشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالعلاقات بين الهند والسعودية، وقال إن المواطنين الهنود كان لهم دور في بناء المملكة على مدى 70 عاما.

وأضاف ولي العهد السعودي، لدى وصوله القصر الرئاسي في نيودلهي، أن "العلاقات قوية بين الهند والسعودية، وهناك الكثير من السعوديين يعملون في الهند منذ مئات السنين".

وشدد على أن الهدف من زيارته إلى الهند، هو تقوية العلاقات بين البلدين.

وعلى صعيد متصل، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية أمين الناصر، أن الاستثمار في الهند يمثل أولوية للشركة، متوقعا أن يرتفع طلب الهند على النفط إلى 8.2 مليون برميل يوميا بحلول 2040.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل الثلاثاء إلى الهند، على رأس وفد رفيع المستوى يضم رجال أعمال ومسؤولين سعوديين.

المصدر: وكالات

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