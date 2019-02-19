"أدنوك" الإماراتية تحصل على أعلى تصنيف ائتماني في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن حصولها على تصنيف ائتماني عال من قبل وكالة "فيتش"، ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه "أرامكو" لنيل تصنيف ائتماني مرتفع قبيل إصدار سندات دولية.

وذكرت "أدنوك" في بيان لها، أنها حصلت على تصنيف ائتماني من الدرجة "AA+" من "فيتش"، كذلك منحت الوكالة "أدنوك" تصنيفا عند "AA" بالنسبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل.

التصنيفات التي حصلت عليها #أدنوك من قبل وكالة "فيتش" تعد حالياً أعلى التصنيفات الائتمانية لشركات النفط والغاز على مستوى العالم pic.twitter.com/YwkdJTToC1 — ADNOC Group (@AdnocGroup) February 19, 2019

ونقلت الشركة الإماراتية عن "فيتش"، أن "التصنيف يأتي نتيجة الإنتاجية العالية التي تحققها أعمال "أدنوك" في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والربحية القوية، والمخزون الكبير، وتركيزها على زيادة العائد الاقتصادي، وتكامل أعمالها في قطاع التكرير والبتروكيماويات، إلى جانب الأداء القوي والملاءة المالية العالية".

وتصنيف "أدنوك" المرتفع يتماشى مع التصنيف السيادي لأبوظبي، ما يعكس الروابط القوية بين "أدنوك" وحكومة أبوظبي. من جهتها أوردت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أن تصنيف "أدنوك" الحالي يعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.

Abu Dhabi's government-owned oil giant is assigned the region's highest credit rating https://t.co/pFFNCBCzCx — Bloomberg (@business) February 19, 2019

ويأتي تصنيف "أدنوك" في وقت تخطط فيه شركة "أرامكو" السعودية لنيل أعلى تصنيف ائتماني قبيل أول إصدار لسندات مقومة بالدولار لها، والذي من المتوقع أن يبلغ عشرة مليارات دولار على الأقل.

وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، إن "أرامكو" تتوقع أن تماثل تصنيفات شركات عالمية مثل "إكسون موبيل" و"شل"، لكن ذلك سيجعل "أرامكو" إذا حصلت على هذا المستوى، أعلى بأربع إلى ست درجات عن تصنيف السعودية نفسها، وهو ما يخلق فجوة غير مسبوقة بين شركة مملوكة للدولة وحكومتها.

المصدر: وكالات