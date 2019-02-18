قطر تطلق برنامج "توطين" لقطاع الطاقة

دشن رئيس مجلس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني اليوم الاثنين، برنامج "توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة".

ويهدف البرنامج لتعزيز توطين سلسلة التوريد في قطاع الطاقة، وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

Qatar Petroleum launches the Localization Program for Services and Industries in the Energy Sector “TAWTEEN”#Qatar#TawteenQatar2019#Energypic.twitter.com/VPfN0m7W8G — Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) February 18, 2019

وخلال حفل إطلاق المشروع وقعت شركة "قطر للبترول" 3 اتفاقيات بقيمة تزيد عن 9 مليارات ريال قطري (2.47 مليار دولار) مع شركتي خدمات النفط "شلومبرجر" و"بيكر هيوز" لدعم قطاع الطاقة المحلي.

The Tawteen launch ceremony witnessed the signing of three agreements with leading international companies with a total value of 9 billion Qatari Riyals.#Qatar#TawteenQatar2019pic.twitter.com/6np5mtS59a — Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) February 18, 2019

المصدر: وكالات