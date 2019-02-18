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قطر تطلق برنامج "توطين" لقطاع الطاقة

مال وأعمال

قطر تطلق برنامج
Reuters
قطر تطلق برنامج "توطين" لقطاع الطاقة
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دشن رئيس مجلس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني اليوم الاثنين، برنامج "توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة".

ويهدف البرنامج لتعزيز توطين سلسلة التوريد في قطاع الطاقة، وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

وخلال حفل إطلاق المشروع  وقعت شركة "قطر للبترول" 3 اتفاقيات بقيمة تزيد عن 9 مليارات ريال قطري (2.47 مليار دولار) مع شركتي خدمات النفط "شلومبرجر" و"بيكر هيوز" لدعم قطاع الطاقة المحلي.

المصدر: وكالات

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