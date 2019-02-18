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رد سعودي يثير إعجاب الباكستانيين

أخبار العالم العربي

رد سعودي يثير إعجاب الباكستانيين
Reuters
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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أثار رد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على طلب لرئيس الوزراء الباكستاني، إعجاب الباكستانيين الذين تناقلوا حديثه على مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن رضاهم للرد.

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رئيس وزراء باكستان عمران خان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
خلال زيارة محمد بن سلمان.. السعودية وباكستان توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بـ 20 مليار دولار

وطلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، من ولي العهد، السماح للحجاج الباكستانيين بإنهاء إجراءات سفرهم من المطارات الباكستانية، إلى جانب مناشدته لاتخاذ خطوات للإفراج عن بعض السجناء الباكستانيين المسجونين في قضايا جرائم صغيرة في المملكة.

ورد ولي العهد على طلب رئيس الوزراء الباكستاني، بالقول: "اعتبرني سفير باكستان لدى السعودية.. سنفعل كل ما في وسعنا في هذا الجانب".

وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل الأحد إلى إسلام آباد في إطار زيارة تستمر يومين، ووقعت السعودية وباكستان أمس 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم باستثمارات بلغت 20 مليار دولار، أبرزها اتفاقية لبناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في ميناء جوادر بتكلفة 10 مليارات دولار.

المصدر: "سبق"

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