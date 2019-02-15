تحقيقات في "رشوة كبيرة" بمشروع مترو سعودي

ذكر ممثلو الادعاء في هولندا اليوم الجمعة، أن أجهزتهم داهمت مكاتب شركة "ستركتون إنترناشونال" للإنشاءات ضمن التحقيق في اتهامات بالرشوة في مشروع مترو سعودي بمليارات الدولارات.

وأشار ممثلو الادعاء الهولندي إلى أن أجهزتهم فتشت مكاتب "ستركتون إنترناشونال"، وأن "التحقيق يركز على احتمال وقوع حالات فساد وتزوير للحصول على عقد لشقّ مترو أنفاق في الرياض"، وجرت مصادرة وثائق في عدة مواقع تابعة للشركة اليوم الجمعة.

"ستركتون إنترناشونال" عضو في تجمّع شركات تتقاسم عقدا بقيمة 7.8 مليار دولار لمد ثلاثة خطوط مترو في العاصمة السعودية الرياض.

والمشاركون الآخرون في التجمع الذي تقوده "إف سي سي" الإسبانية، هم "ألستوم" و"سيتيك" الفرنسيتان، و"سامسونغ" الكورية الجنوبية، و"فريسينه" السعودية و"تبيسا" الإسبانية.

وتؤكد "ستركتون إنترناشونال" أن حصتها في المشروع التابع لهيئة تطوير مدينة الرياض، والذي يتضمن مسارات بطول 63.8 كيلومتر و26 محطة، تقدر بنحو مليار دولار.

المصدر: "رويترز"